Украина

Капитан львовского клуба поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с Вересом.

Полузащитник и капитан львовского Руха Ярослав Мартынюк прокомментировал назначение нового главного тренера клуба, которым стал Леонид Кучук.

"В первую очередь, Леонид Станиславович нам знаком. Я думаю, что ребята к игре с Вересом все мобилизуются, дадут на тренировках не 100, а 200%. Выйдем заряженными на победу", — приводит слова Мартынюка ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, в первых двух турах львовский клуб дважды потерпел поражение в матчах против Металлиста 1925 и Ворсклы.

Свой следующий матч Рух проведет против Вереса. Игра состоится в субботу, 7 августа в 17:00.

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