Украина

Защитник "горняков" оценил состояние партнеров по команде после встречи с Генком в Лиге чемпионов.

Защитник донецкого Шахтера Додо прокомментировал состояние своих партнером по команде перед предстоящим поединком третьего тура УПЛ против Александрии.

"С приходом Мистера в команду с самого начала сборов мы уделяли очень много внимания физической подготовке. Думаю, коллектив готов. Я говорил с другими ребятами, которые играли с Генком, и скажу, что все уже восстановились и чувствуют себя хорошо. Считаю, сборы отлично повлияли на наши физические кондиции, мы готовы функционально.



График с двумя матчами в неделю? Конечно, непросто. Прекрасно это понимаем, но должны играть в плей-офф по результатам прошлого сезона. Сейчас главное – побеждать в каждом матче, так как в этом году мы хотим стать намного лучше", — приводит слова Додо официальный сайт "горняков".

Напомним, матч Шахтер — Александрия пройдет сегодня, 7 августа, в 19:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.