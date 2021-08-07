Украина

Наставник Александрии поделился своими мыслями после победы над "горняками".

Главный тренер Александрии Юрий Гура прокомментировал победу своей команды в поединке третьего тура УПЛ против донецкого Шахтера (2:1).

"Вы постоянно задаете один и тот же вопрос. Комплектация закончена. Задачи, которые перед нами поставило руководство, будем выполнять.



Тактика на матч с Шахтером? Я уже говорил: был план плотно сыграть в обороне, не садиться низко в штрафной площадке, выдерживать дистанцию от ворот, зацепиться за мяч в середине и через фланги начинать атаки.



Обновленный Шахтер? Шахтер изменился прилично. Я помню последнюю игру, когда они приезжали в Александрию и Александрия победила 2:0. Это была совсем другая команда. Но Шахтер есть Шахтер. Сейчас видно: довольно-таки приличные футболисты, на которых потратили деньги, и они усилили состав.

Небольшой выбор в атаке? Я уже сколько раз говорил: с каждым соперником мы будем играть по-разному. Например, мы не можем сами вести свою игру и начинаем подстраиваться. С тем же Минаем нам было тяжело взломать оборону – не было того движения от нападающих, как хотелось бы. Сегодня мы чуть-чуть перекроили состав, и вроде бы получилось", — приводит слова Гуры официальный сайт Шахтера.

Видеообзор матча Шахтер — Александрия можно посмотреть на Football.ua.