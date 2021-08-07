Украина

Украинский специалист сделал еще один шаг в сторону своего назначения на пост наставника главной команды страны.

Бывший наставник киевского Динамо и венгерского Ференцвароша Сергей Ребров вскоре станет новым главным тренером сборной Украины. Об этом сообщает ТК Футбол 1/2/3.

По информации источника, 47-летний украинец уже расторг контракт с Аль-Айном, который он подписал два месяца назад.

Также отмечается, что Ребров подпишет контракт с УАФ, который будет рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее информацией о назначении Реброва поделился другой кандидат на место наставника сборной Мирон Маркевич.

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