Украинский специалист сделал еще один шаг в сторону своего назначения на пост наставника главной команды страны.
Сергей Ребров, ФК Динамо Киев
07 августа 2021, 18:34
Бывший наставник киевского Динамо и венгерского Ференцвароша Сергей Ребров вскоре станет новым главным тренером сборной Украины. Об этом сообщает ТК Футбол 1/2/3.
По информации источника, 47-летний украинец уже расторг контракт с Аль-Айном, который он подписал два месяца назад.
Также отмечается, что Ребров подпишет контракт с УАФ, который будет рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон.
Ранее информацией о назначении Реброва поделился другой кандидат на место наставника сборной Мирон Маркевич.
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