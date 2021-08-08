Украина

Возвращение в Украину Леонида Кучука приблизило потенциальный рекорд УПЛ.

Белорусский специалист Леонид Кучук не только триумфально начал свою работу с Рухом, обыграв в дебютном поединке Верес, но и, возможно, посягнул на рекорд Украинской Премьер-лиги — сообщил официальный сайт ПФЛ.

Рух для Кучука стал третим клубом УПЛ после киевского Арсенала и каменской Стали. При этом руководство "желто-черных" и болельщики команды явно пока не желают своему тренеру подобного рекорда.

Ныне среди тренеров-легионеров рекорду по количеству команд владеет болгарин Николай Костов, в послужном списке которого Металлург Д, Карпаты Л, Таврия и Сталь К.

По два клуба в УПЛ тренировали Тон Каанен (Металлург Д и Сталь А), Мирча Луческу (Шахтер и Динамо), Виталий Шевченко (Металлург Д, Черноморец), Олег Кононов (Карпаты, Севастополь), Игор Йовичевич (Карпаты, Днепр-1), Олег Дулуб (Капаты и Черноморец), Ангел Червенков (Севастополь и Черноморец) и Эгише Мелюкян (Сталь К, ФК Львов).