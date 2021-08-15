Украина

Наставник черниговской команды поделился своими эмоциями после победы над Днепром-1.

Главный тренер черниговской Десны Александр Рябоконь прокомментировал победу своей команды в матче четвертого тура УПЛ против Днепра-1 (2:1).

"Это была эмоциональная игра и хорошая поддержка со стороны болельщиков. Я доволен тем, что Десна порадовала фанатов победой.

Поражения от Днепра-1 в прошлом сезоне? Всегда есть стремление к реваншу. Сейчас сезон только начинается, поэтому важно набирать очки.

Лидер команды? Это сложно сказать. Это группа игроков, которые остались с прошлого года — это Картушов, Калитвинцев, Тотовицкий, возможно, Домбровский. В целом те, кто выходят в стартовом составе и те, кто играл за команду в прошлом сезоне.

Численное преимущество на поле после двух удалений Днепра-1? Конечно, как всегда хотелось сберечь счет и добыть победу, поэтому перестраховывались. При таком преимуществе, концовка матча должна была быть более спокойней, но мы сделали триллер. Наверное, болельщикам это больше понравилось", — сказал Рябоконь в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Видеообзор матча Десна — Днепр-1 можно посмотреть на Football.ua.