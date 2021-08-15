Украина

Украинский форвард поделился своими мыслями после поражения от Интера.

Нападающий киевского Динамо Владислав Кулач прокомментировал поражение своей команды в товарищеском поединке от миланского Интера (0:3).

"Игры с такими командами, как Интер — это хороший опыт для каждого футболиста и команды, в целом, поскольку с подобными соперниками нам предстоит играть в Лиге чемпионов. Жаль, что мы проиграли, но обязательно извлечем урок из этой неудачи.

Мы на каждую игру настраиваемся серьезно и подходим в полной боевой готовности, вне зависимости от того, товарищеская она или официальная. Мы хотели сегодня победить и показать хороший футбол. В итоге проиграли, но ничего страшного, будем готовиться к следующему матчу.

Насекомые? Я впервые видел подобное, их было невероятно много – попадали в горло, глаза, уши, это очень мешало.

Впечатления от соперника? Интер всей командой старается играть в пас, и это у них хорошо выходит. Все-таки, это чемпион Италии, против них тяжело играть, но, думаю, мы неплохо себя проявили. Будем готовится к следующему официальному матчу в среду. Не скажу, что это был самый сильный соперник, но они очень хорошо контролируют мяч и выходят в атаки. Мы исправим ошибки, чтобы, как можно лучше подготовиться к подобным соперникам в Лиге чемпионов", — приводит слова Кулача пресс-служба Динамо.

Видеообзор матча Интер — Динамо доступен для просмотра на Football.ua.