Наставник Руха прокомментировал неудачный для его команды матч против Днепра-1.
Леонид Кучук, фото СК Днепр-1
22 августа 2021, 12:49
Львовский Рух в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги отправился на Днепр-Арену для проведения гостевого поединка против днепровского Днепра-1, однако потерпел в итоге поражение, пропустив оба безответных мяча еще по ходу первого тайма.
Днепр-1 — Рух 2:0 Видео голов и обзор матча
По завершении поединка, главный тренер "желто-черных" Леонид Кучук рассказал о причинах неудачи его команды.
"Наш план на игру — всегда побеждать за счет выигранных единоборств, быстрых перемещений игроков и быстрой игры в пас.
Сегодня мы проанализировали игру соперников, и пытались построить свой футбол, исходя из доступных нам возможностей, а также слабых мест оппонентов. К сожалению, не всегда нам удавалось реализовать задуманное.
Нам нужно искать усиление ради общей мощи команды, в том числе — на трансферном рынке.
Сегодня нам не смог помочь Роман Гагун — у него проблемы со здоровьем. Впрочем, заменивший его 17-летний Виталий Роман, который провел свой первый матч в УПЛ, выглядел очень хорошо в единоборствах, подключениях и понимании игры. Я желаю ему только успешного карьерного роста", — подытожил украинский специалист, также признав, что избранная на игру схема с пятью защитниками сработала не так, как он того ожидал.
В следующем туре Рух ожидает номинально домашнее львовское дерби против ПФК Львов.