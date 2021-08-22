Украина

Наставник Руха прокомментировал неудачный для его команды матч против Днепра-1.

Львовский Рух в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги отправился на Днепр-Арену для проведения гостевого поединка против днепровского Днепра-1, однако потерпел в итоге поражение, пропустив оба безответных мяча еще по ходу первого тайма.

Днепр-1 — Рух 2:0 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер "желто-черных" Леонид Кучук рассказал о причинах неудачи его команды.

"Наш план на игру — всегда побеждать за счет выигранных единоборств, быстрых перемещений игроков и быстрой игры в пас.

Сегодня мы проанализировали игру соперников, и пытались построить свой футбол, исходя из доступных нам возможностей, а также слабых мест оппонентов. К сожалению, не всегда нам удавалось реализовать задуманное.

Нам нужно искать усиление ради общей мощи команды, в том числе — на трансферном рынке.

Сегодня нам не смог помочь Роман Гагун — у него проблемы со здоровьем. Впрочем, заменивший его 17-летний Виталий Роман, который провел свой первый матч в УПЛ, выглядел очень хорошо в единоборствах, подключениях и понимании игры. Я желаю ему только успешного карьерного роста", — подытожил украинский специалист, также признав, что избранная на игру схема с пятью защитниками сработала не так, как он того ожидал.

В следующем туре Рух ожидает номинально домашнее львовское дерби против ПФК Львов.