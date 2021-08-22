Украина

Наставник "моряков" поделился своими мыслями после поражения от "горняков".

Главный тренер одесского Черноморца Юрий Мороз прокомментировал поражение от донецкого Шахтера (0:3) в матче пятого тура УПЛ.

"Хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые пришли на матч. Наверное, они сегодня довольны – скандировали, хлопали. Игра была хорошей.

Что касается нашей игры. У нас опять удаление. Оно немного смазало наши тактические заготовки. Пытались играть в пять защитников.

Много пропускаем — это прекрасно понимаем. Ребята были молодцами. Они противостояли хорошей крепкой команде, которая имеет очень хороших и индивидуально сильных игроков", — приводит слова Мороза ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен видеообзор матча Черноморец — Шахтер.