Нападающий Динамо прокомментировал свой дебют в официальном матче.
Денис Антюх, фото ФК Динамо
23 августа 2021, 11:21
Денис Антюх рад, что Динамо разгромило Десну в его дебютном поединке, и уверен, что забитые им мячи впереди.
"Самое главное — что мы выиграли и взяли три очка, – цитирует форварда официальный сайт Динамо. – Конечно, мне и самому хотелось забить, но теперь буду стараться в следующих матчах".
"Очень хотелось реабилитироваться после неудачи с Ингульцом. Нужен был результат и положительные эмоции. Да и тренера хотелось порадовать. Мистер не устраивал нам разнос после Ингульца, просто указал на ошибки, а мы постарались их исправить".
После победы над Десной Динамо вышло на первое место и на одно очко опережает своего недавнего соперника и Шахтер.