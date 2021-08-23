Украина

Нападающий Динамо прокомментировал свой дебют в официальном матче.

Денис Антюх рад, что Динамо разгромило Десну в его дебютном поединке, и уверен, что забитые им мячи впереди.

"Самое главное — что мы выиграли и взяли три очка, – цитирует форварда официальный сайт Динамо. – Конечно, мне и самому хотелось забить, но теперь буду стараться в следующих матчах".

"Очень хотелось реабилитироваться после неудачи с Ингульцом. Нужен был результат и положительные эмоции. Да и тренера хотелось порадовать. Мистер не устраивал нам разнос после Ингульца, просто указал на ошибки, а мы постарались их исправить".

После победы над Десной Динамо вышло на первое место и на одно очко опережает своего недавнего соперника и Шахтер.