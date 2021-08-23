Украина

Виталий сравнялся с Брауном Идейе.

Дубль в ворота Десны в матче 5-го тура УПЛ позволил полузащитнику Динамо Виталию Буяльскому войти в десятку лучших бомбардиров клуба за время независимости Украины — сообщил официальный сайт Динамо.

На счету Буяльского 45 голов за клуб во всех турнирах: 30 в УПЛ, 1 — в Кубке, 1 — в Суперкубке Украины и 13 — в еврокубках.

По общему количеству голов Виталий догнал Брауна Идейе и теперь делит с нигерийским нападающим 9-10 места в списке бомбардиров за последние 30 лет.

Открыл счет своим голам за Динамо Буяльский 1 марта 2015 года в поединке против Металлиста.