Украина

Андрей Шевченко назвал главный итог своей работы со сборной Украины.

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко гордится тем, что при нем команда играла в футбол, который делал людей счастливыми.

"В первую очередь я хочу поблагодарить ребят, которые провели эти пять лет на одном дыхании, – цитирует Шевченко телеканал Футбол 1/2/ 3. – Это просто потрясающие впечатления, потрясающие моменты. Мы стали действительно одной семьей".

"Та атмосфера, которая была в сборной, результаты, которые были, Болельщики, отношение к команде — это было самым главным вектором наших успехов, нашей интересной игры. Потому что болельщики этого от нас хотели".

"Мы все хотели выход на Евро с первого места и выход в 1/4 финала — это приблизительно одинаковые ощущения. Только приятные впечатления".

Ранее Андрей Шевченко сообщил, что еще не определился со своей дальнейшей карьерой.