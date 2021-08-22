Украина

Бывший наставник сборной Украины рассказал о своих планах на будущее.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию со своим будущим после того, как он попрощался с родной национальной командой.

"Очень приятно вернуться в Украину. Был небольшой отпуск с семьей, наконец удалось отдохнуть. Могу посмотреть футбол без нервов.

Сейчас период очень спокойный. Мы не рассматривали никакие варианты до окончания контракта. Сейчас я свободен, надо будет посмотреть некоторые варианты. Это касается клубов и других сборных. Посмотрим. Я понимаю, что сейчас есть время, поэтому воспользуюсь возможностью поездить по другим клубам, поговорить с другими тренерами.

Мне будет интересен проект в целом. Всегда приятно работать с такими командами, у которой есть амбиции. Повторю, это может быть клуб или другая сборная. Мы рассматриваем различные варианты", — сказал Шевченко в эфире программы Великий футбол.

Напомним, после ухода Шевченко исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины стал Александр Петраков.

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