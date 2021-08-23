Украина

Защитник Динамо прокомментировал победу в пятом туре УПЛ.

Виталий Миколенко считает, что осечка в предыдущем матче с Ингульцом помогла должным образом настроиться на поединок 5-го тура УПЛ против Десны.

"Мы были очень расстроены после той ничьей, но получили хорошую мотивацию перед игрой против Десны, – цитирует Миколенко официальный сайт Динамо. – И мы добыли победу".

"Мне нравится стадион Динамо, я здесь играл еще когда был в академии, так что он для меня родной. Но статистика показывает, что на Олимпийском у нас лучше результаты. Хорошо, что на сей раз смогли выиграть".

"Рад за дебютировавших Шкурина и Антюха. Денис вообще вышел в стартовом составе и по тому, как он адаптировался в команде и понимает рисунок игры, даже не скажешь, что это его дебют".

После победы Динамо единолично возглавило турнирную таблицу УПЛ, опережая на одно очко Десну и Шахтер.