Украина

Белорусский форвард дебютировал за киевлян в матче против Десны.

Киевское Динамо в поединке пятого тура УПЛ уверенно обыграло черниговскую Десну со счетом 4:0.

В этом противостоянии дебютировал белорусский легионер "бело-синих" Илья Шкурин, который вышел на замену в перерыве вместо Дениса Гармаша.

Таким образом, Шкурин стал восьмым белорусским легионером, который выступал за Динамо в любых официальных матчах за время независимости Украины.

До Шкурина такими игроками были Валентин Белькевич (345 игр), Александр Хацкевич (216), Никита Корзун (30), Владимир Маковский (21), Сергей Корниленко (13), Михаил Маковский (2) и Андрей Воронков (1).

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