Украина

Хавбек "северян" прокомментировал поражение от Динамо.

Полузащитник черниговской Десны Андрей Тотовицкий поделился своими мыслями после разгромного поражения от киевского Динамо (0:4) в пятом туре чемпионата Украины.

"Настроения нет. Мы проиграли со счетом 0:4. Но опускать головы нет смысла, это только начало чемпионата и все еще впереди. Больше добавить нечего.

Насколько непросто было против Динамо? Все знают, что Динамо — чемпион. Такие матчи всегда особенные. Думаю, что мы и дальше будем считаться одними из лидеров чемпионата.

Финансовая ситуация в Десне? Не хочу говорить на эту тему, потому что она не касается игры. Мы провалили первый тайм против Динамо, потому что слишком низко сели. Во втором тайме нам было нечего терять, и мы пошли в атаку и так получилось", — сказал Тотовицкий в эфире программы Профутбол.

На Football.ua доступен видеообзор матча Динамо — Десна.