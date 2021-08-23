ЧМ-2022. Отбор

У новоиспеченного наставника впереди пять важных отборочных поединков ЧМ-2022.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о предстоящих отборочных поединках чемпионата мира 2022 года.

"Пять игр, должны эти все игры быть финальными. Потерял очки – ты никуда не прошел. Это сложная ситуация, очень тяжелая, но так основаны и работают сборные.

Давайте не будем говорить, чтобы выйти в Катар нужно выиграть все пять матчей. Знаете как, давайте будем жить все мы вместе с вами, есть игра, есть Казахстан, город Нур-Султан, Астана-Арена, все, больше нет ничего. Там сыграем, как оно будет, потом перевернем эту страницу и пойдем дальше.

На меня не давит приставка и.о., вообще нет, даже интересно, никогда не был с этой приставкой. Мы с Андреем Шевченко поговорили по-дружески. Я могу откровенно сказать, что огромное спасибо Андрею, Андреа и Мауро за проделанную работу за пять лет. Они с нами делились мнением, они доступные ребята, они с нами делились своим опытом и тренировочными занятиями. Что-то я взял, что-то будет свое. Большое им спасибо. Андрей мне сказал: "Василич, я тебе команду оставил в восьмерке сильнейших. Я прав?", а я ему: "Да, Андрей – ты прав!", — сказал Петраков в эфире программы Великий футбол.

Ранее сообщалось, что Александр Шовковский вошел в тренерский штаб сборной Украины.