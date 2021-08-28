Украина

Форвард Александрии поделился своими мыслями после ничьи с одесским Черноморцем.

Нападающий Александрии Максим Третьяков прокомментировал ничейный результат в поединке шестого тура украинской Премьер-лиги против одесского Черноморца (2:2).

"Я хорошо оценю наш второй тайм. У нас сейчас много игр на выезде, уже шестой матч на выезде. Немного накопилась усталость.

Я очень доволен, что мы не проиграли, учитывая, что первый тайм провели очень плохо. Смогли внести коррективы, больше играть на атаку во втором тайме, но при этом у наших ворот стало больше моментов. Были вынуждены рисковать, потому что не имели права проигрывать", — приводит слова Третьякова ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен видеообзор матча Черноморец — Александрия.