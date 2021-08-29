Украина

Хавбек "бело-синих" поделился своими эмоциями после победы над Колосом.

Вингер киевского Динамо Беньямин Вербич прокомментировал разгромную победу своей команды в поединке шестого тура УПЛ против Колоса (7:0).

"Мы каждую игру начинаем очень мотивированными. Если получается забить быстрый мяч, потом становится намного легче. С Ингульцом не удалось этого сделать, а с Вересом, Десной и сегодня получилось – и посмотрите, как все закончилось. Ребята очень хорошо отыграли первый тайм, выдержали высокий темп, и Колос просто не смог сыграть на таком же уровне.

Я очень рад, что удалось выйти сегодня на поле. Но все равно надо много работать, чтобы набрать кондиции и вернуться в свою лучшую форму.

Присутствие Мирчи Луческу на тренерской лавке? Когда он рядом с командой, то футболисты иначе действуют на поле. Не знаю, почему, но так оно и есть. С Интером в Милане и против Ингульца его не было с командой – и вы видели, какие результаты получились. Когда же он на тренерской лавке, то мы даже мыслим по-другому на поле", — приводит слова Вербича пресс-служба Динамо.

На Football.ua доступен видеообзор матча Динамо — Колос.