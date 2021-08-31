Украина

Вингер "бело-синих" продолжит свою карьеру в чемпионате Хорватии.

Вингер киевского Динамо Бенито подписал контракт с хорватским клубом Горица, сообщает пресс-служба "бело-синих".

На сколько рассчитано арендное соглашение с 22-летним нигерийцем не известно.

Бенито стал игроком Динамо в феврале прошлого года, после чего сыграв один матч за киевлян, отправился в аренду в донецкий Олимпик. За дончан он провел 18 матчей, в которых забил три мяча и отдал три ассиста.

Отметим, что Горица находится на пятом месте в хорватском чемпионате после семи туров.

Ранее сообщалось, что Динамо подтвердило трансфер Витиньо.