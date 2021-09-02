Украина

Бразильский хавбек Бенфики может оказаться в Украине.

Полузащитник Бенфики Габриэль Пирес может продолжить свою карьеру в чемпионате Украины, сообщает A Bola.

По информации источника, в услугах 27-летнего игрока заинтересовано киевское Динамо, которое сделало запрос в португальский клуб по возможному трансферу футболиста.

В настоящее время клубы ведут переговоры и отмечается, что "орлы" отпустят игрока только в качестве полноценного трансфера.

В прошлом сезоне Пирес провел 32 поединка, в которых забил один мяч и отдал четыре ассиста.

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