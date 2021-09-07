Стал известен состав украинской молодежки в матче отбора на чемпионат Европы.
Михаил Мудрик, УАФ
07 сентября 2021, 18:18
Сегодня, 7 сентября, сборная Украины U-21 проведет поединок отборочного цикла чемпионата Европы 2023 года против Армении.
В отличие от прошлой игры против Сербии (1:0), наставник молодежки доверил место в стартовом составе Михаилу Мудрику, которому компанию в атаке составят Богдан Вьюнник и Александр Назаренко.
Состав сборной Украины: Нещерет — Сыч, Таловеров, Батагов, Вивчаренко — Бондаренко, Криськив, Судаков — Назаренко, Мудрик, Вьюнник.
Запасные: Зновенко, Желизко, Михайличенко, Кухаревич, Супряга, Драмбаев, Бражко, Алефиренко, Горин.
Напомним, стартовый свисток матча Украина U-21 — Армения U-21 прозвучит в 19:00.