U-21

Команда Руслана Ротаня обыграла сверстников из Сербии.

В своем первом отборочном матче молодежного чемпионата Европы 2023 года сборная Украины обыграла на выезде сборную Сербии.

Победу нашей команде принес единственный мяч, забитый уже на 14-й минуте полузащитником Металлиста 1925 Дмитрием Крыськивым.

Набрав три очка, украинская команда делит лидерство в группе 8 со сверстниками из Франции, Фарер и Армении, однако последние две команды уже успели сыграть по два матча.

Следующий отборочный поединок команда Ротаня проведет дома против Армении.

Сербия (U-21) — Украина (U-21) 0:1

Гол: Крыськив, 14.

Сербия: Гордич — Бьекович (Видославлевич, 73), Кестич, Маркович, Даничич — Павлович (Милославлевич, 56), Илич, Тетек — Йович (Гаврич, 80), Тедич, Стоянович.

Украина: Нещерет — Сыч, Таловеров, Батагов, Вивчаренко — Судаков (Драмбаев,88), Крыськив (Желизко, 68), Михайленко, Бондаренко, Назаренко (Брагару, 90) — Вьюнник (Супряга, 77).

Предупреждения: Кестич, Бьекович, Маркович, Гаврич — Таловеров, Бондаренко.