Украина

Хавбек "сине-желтых" поделился своими мыслями накануне предстоящей игры против Чехии.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал предстоящий товарищеский поединок против Чехии.

"Игроки, которые выступают в АПЛ в представлении не нуждаются. Андрею Ярмоленко о чехах из АПЛ рассказывать нечего. Мы относимся к ним с большим уважением. Они классно выступили на Евро-2020. Нас ожидает непростая и зрелищная игра.

Со стороны тяжело было смотреть за матчем против Франции. Честно признаться, я не представлю ощущения любого главного тренера. Если я стану главным тренером, то через день или неделю останусь без волос.

С Чехией у нас есть свои цели и задачи. Нужно выходить, делать результат, играть и с позитивом готовиться к следующим играм отбора на ЧМ-2022.

У нас спортсменов такая жизнь, что спустя месяц после рождения дочери – я не успел три ночи с ней пробыть. Я счастлив, моя жизнь поменялась по щелчку пальцев. Я сверх мотивирован", — сказал Зинченко на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч Чехия — Украина состоится в среду, 8 сентября, в 21:45 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.