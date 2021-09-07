ЧМ-2022. Отбор

Украинский фулбек высказался о предстоящей контрольной встрече с Чехией.

После минувших сентябрьских поединков против Казахстана и Франции, которые прошли в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, сборная Украины проведет противостояние товарищеского характера с национальной командой Чехии.

Правый защитник Ефим Конопля поделился ожиданиями от данного противостояния, а также своего вызова в стан "желто-синих".

"Вызов в сборную — это всегда приятно, так как это главная команда страны. Я очень рад видеть всех ребят, так же как и они меня. Я приехал сюда, чтобы показывать результат и добиваться целей вместе с командой.

Очень понравилось, как сборная играла в матче с Францией: очень собранно, слажено. Было видно очень хорошее желание у ребят и мотивацию. Было приятно смотреть, как все ребята дорабатывали, старались и бились друг за друга.

Всегда хочется играть, неважно, товарищеский это матч или нет. Так что все будут ждать своего шанса. Надеюсь, я его получу. Чехия — слаженная, организованная команда. Тренерский штаб нам еще объяснит подробнее, что и как нам лучше делать. Будем пробовать это в игре", — приводит слова Конопли пресс-служба УАФ.

Напомним, матч Чехия — Украина состоится в среду, 8 сентября, в 21:45 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.