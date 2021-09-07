Украина

Чешский голкипер поделился своими мыслями накануне спарринга против Украины.

Вратарь Виктории Пльзень и сборной Чехии Индржих Станек прокомментировал предстоящий товарищеский поединок против национальной команды Украины.

"Я уже получил удовольствие от матча в Бельгии, это был исключительный момент в моей карьере, и я очень рад такому опыту. Теперь очень жду матча в Пльзене, готов на 100%.

Для меня это будет особенный день. Впервые сыграю на домашней арене в основе сборной. Сбудется моя мечта.

Не думаю, что это будет простая встреча, потому что Украина – очень хорошая команда. Мне не будет легче против них. Верю, что будет качественный матч для обеих команд, что он сложится хорошо для нас", — приводит слова Станека пресс-служба Футбольной ассоциации Чехии.

Напомним, матч Чехия — Украина состоится в среду, 8 сентября, в 21:45 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.