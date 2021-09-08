Украина

Защитник Динамо готовится к матчу против Металлиста 1925.

Динамо приступило к подготовке к очередному матчу чемпионата Украины, в котором соперником чемпиона и лидера будет Металлист 1925 — сообщил официальный сайт киевлян.

Полностью восстановился после травмы и операции на ахилле защитник Никита Бурда. Последнюю неделю он уже занимался с общей группой, однако сейчас выполняет весь объем работ и готов сыграть против Металлиста 1925.

Также к общей группе присоединились Виталий Миколенко, Сергей Сидорчук и Виктор Циганков, вернувшиеся из национальной сборной и Руслан Нещерет и Константин Вивчаренко, сыгравшие за «молодежку». А вот Виталий Буяльский пока восстанавливается после повреждения. Не восстановился полностью Георгий Бущан, а Владислав Кулач перенес операцию на сердце.

Недостаток футболистов первой команды на тренировке компенсировали игроки молодежной команды.

Отсутствуют в команде Денис Бойко, Александр Сирота, Александр Караваев, Александр Тымчик, Николай Шапаренко, остающиеся в сборной на товарищеский матч с Чехией, Томаш Кендзера, сыграющий за Польшу против Англии и Эрик Рамирес, в составе сборной Венесуэлы против Парагвая.

Матч Металлист 1925 — Динамо состоится в субботу, 11 сентября. Начало в 17:00.