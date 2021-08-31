Украина

В то же время Попов и Беседин продолжают восстановление после травм.

Главный врач киевского Динамо Андрей Шморгун прокомментировал ситуацию с травмированными футболистами в составе "бело-синих".

Вратарь Георгий Бущан уже готов приступить к индивидуальным тренировкам. У голкипера были проблемы со спиной и лечение было консервативное. Он приступит к работе после выходных.

У защитника Дениса Попова прооперирована передняя крестообразная связка. На восстановление ему понадобиться около полугода.

В то же время защитник Никита Бурда после длительного восстановления вернулся в общую группу, как и нападающий Владислав Супряга.

Через несколько дней в общую группу вернется защитник Владимир Костевич, который проходил курс длительного лечения после травмы икроножной мышцы.

Артем Беседин два месяца ходил на костылях. Перелом сросся, но иммобилизацию на костылях было решено продолжить еще на месяц. Футболист был на консультации у профессора Рамона Кугата в Барселоне, где ему сделали профилактические уколы в коленный сустав. Еще месяц пролонгация на костылях, а затем начинается реабилитация, специфическая работа без костылей.

Ранее сообщалось, что Жерсон Родригес близок к переходу в Салернитану.