Украина

Хавбек днепрян поделился своими мыслями накануне поединка с "горняками".

Полузащитник Днепра-1 Александр Назаренко прокомментировал предстоящий поединок седьмого тура УПЛ против донецкого Шахтера.

"В молодежной сборной настроение было хорошее, все по плану, выиграли две игры. Но сейчас сборная забывается, это уже история.

Сейчас у нас свои задачи в клубе, мы готовимся к Шахтеру. Это хорошая команда, но у нее тоже есть свои проблемы. Мы показываем хорошую игру и вполне возможно, что результат будет в нашу пользу", — приводит слова Назаренко ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, что матч Шахтер — Днепр-1 состоится сегодня, 11 сентября. Начало встречи в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.