Украина

Наставник днепрян поделился своими ожиданиями перед матчем с Шахтером.

Главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич прокомментировал предстоящий поединок седьмого тура УПЛ против донецкого Шахтера.

"Матч можно выиграть у кого угодно. Это зависит от вдохновения в тот день, как ты выспался, как ты сконцентрировано и самоотверженно работал на тренировках, как понял матч. Потому что одно дело — понимать до матча, а другое — когда он начнется. Победа зависит от многих факторов.

Можем сказать, что Шахтер — фавориты матча, потому что их статус позволяет так считать. Лига чемпионов есть Лига чемпионов, мы должны это уважать. Но мы знаем нашу силу, наше качество, поэтому едем отбирать очки у Шахтера. Конечно, будет очень трудно. Нам надо продемонстрировать нашу лучшую игру", — приводит слова Йовичевича ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, что матч Шахтер — Днепр-1 состоится сегодня, 11 сентября. Начало встречи в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.