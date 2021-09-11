Украина

Защитник харьковчан поделился своими ожиданиями накануне игры с киевским Динамо.

Защитник харьковского Металлиста 1925 Артур Западня прокомментировал предстоящий поединок седьмого тура УПЛ против киевского Динамо.

"Тренировались в обычном режиме. Готовились к противостоянию с чемпионами страны, ждем эту игру.



У нас нет никакого страха. Обычная календарная игра. Просто что к нам едут чемпионы страны. Конечно, все тщательно готовятся.



Напряженный график у Динамо с учетом формы игроков сборной? Думаю, что никто себя жалеть не будет. У них, пожалуй, хватает футболистов на два равноценных состава.



Настроение в команде? Все хорошо подготовились и ждем эту игру. Хорошо настроены", — приводит слова Западни пресс-служба харьковского клуба.

Напомним, что матч Металлист 1925 — Динамо состоится сегодня, 11 сентября. Начало встречи в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.