Украина

Наставник "азовцев" поделился своими мыслями после разгрома от Шахтера.

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче восьмого тура УПЛ против донецкого Шахтера (0:5).

"Мы не смогли сегодня задействовать наш боевой состав и выставили молодых ребят. Эти ребята сделали все что могли. Есть и позитивные моменты. Определенная группа молодых футболистов вселяет нам оптимизм. С ними можно работать – у них есть хорошие задатки. Все зависит от них, от их отношения. Если они будут правильно относится к работе, то можно будет говорить о повышении их статуса в команде. Они могут получить свой шанс.

Перспективы молодых игроков? Я могу сегодня отметить Пауло Недеса, Никиту Козицкого и Данила Савина. Савин – нападающий 2005 года рождения. Ему 16 лет, но он имеет хорошие задатки для того, чтобы стать игроком высокого уровня.

Отсутствие Мишнева, Стасюка, Меличенко в заявке? Проанализировав физическое состояние команды после игры с Колосом было принято решение поберечь их. Анализ показал, что игра получилась довольно энергозатратной. Они просто не смогли восстановиться. Могли случиться какие-то травмы, которые были бы совсем неуместны", — приводит слова Маркевича пресс-служба Мариуполя.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Мариуполь — Шахтер.