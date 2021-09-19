Украина

Смотрите поединок восьмого тура УПЛ на Football.ua.

В рамках поединка восьмого тура УПЛ луганская Заря будет принимать одесский Черноморец. Матч состоится сегодня, 19 сентября и начнется в 19:30 по киевскому времени.

После семи туров у команды Виктора Скрипника 11 очков и седьмое место в турнирной таблице УПЛ, а у одесситов пять баллов и 14-я строчка.

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