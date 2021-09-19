Украина

Хавбек "азовцев" поделился своими мыслями после игры с Шахтером.

Полузащитник Мариуполя Родион Плакса прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче восьмого тура УПЛ против донецкого Шахтера (0:5).

"Игра была тяжелая. У нас было много молодых футболистов. Мы получили опыт. Шахтер много контролировал мяч, поэтому нам было сложно играть.

Что больше всего расстроило? Наверное, то, что быстро пропустили два мяча. Мы были настроены хорошо сыграть.

Слова главного тренера перед игрой и в перерыве? Остап Миронович говорил, чтобы мы не волновались, играли в свой футбол, больше старались играть вперед, без мяча компактно играли и своевременно перестраивались. В перерыве тренеры говорили нам больше играть вперед и не бояться", — приводит слова Плаксы пресс-служба Мариуполя.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Мариуполь — Шахтер.