Украина

Ранее лишь одна игра в истории турнира закончилась с разгромным счетом.

Вчера, 22 сентября, Шахтер разгромил Динамо со счетом 3:0 и стал обладателем Суперкубка Украины.

Таким образом, впервые за всю историю турнира матч между Шахтером и Динамо завершился с разгромным счетом.

До этого момента лишь одна игра за Суперкубок закончилась с разгромным счетом и автором этого рекорда также является Шахтер, который в 2010 году разбил симферопольскую Таврию со счетом 7:1.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Шахтер — Динамо.

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