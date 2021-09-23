Ранее лишь одна игра в истории турнира закончилась с разгромным счетом.
ФК Шахтер
23 сентября 2021, 06:15
Вчера, 22 сентября, Шахтер разгромил Динамо со счетом 3:0 и стал обладателем Суперкубка Украины.
Таким образом, впервые за всю историю турнира матч между Шахтером и Динамо завершился с разгромным счетом.
До этого момента лишь одна игра за Суперкубок закончилась с разгромным счетом и автором этого рекорда также является Шахтер, который в 2010 году разбил симферопольскую Таврию со счетом 7:1.
На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Шахтер — Динамо.
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