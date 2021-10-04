Украина

Наставник луганчан поделился своими мыслями после игры с Десной.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал победу своей команды в матче десятого тура УПЛ против черниговской Десны (2:0).

"Когда ты не забиваешь сначала пенальти, а потом и очень острый момент, выходя один на один, то появляется мысль: "Не забиваешь ты, забивают тебе". Но, к счастью, у нас все было хорошо. Если бы до игры мне сказали, что мы выиграем 2:0, то я с радостью бы подписался на такой исход.



Как вы видели — ротации никакой не было. Кому как не тренеру знать состояние своих игроков. Я видел, что в них чувствуется некая недосказанность после Ромы. Но всегда есть опаска, что могут быть повреждения. Настраивать на такого сильного соперника, как Десна, мне не пришлось, ведь ребята не просто хотели выйти и поиграть — у них было желание всю злость после европейского матча высказать на поле и показать хорошую игру. Мы очень рады, что в краткий срок смогли поправить обстановку в турнирной таблице. У нас это вышло даже опережая график прошлого года. Еще подправить ситуацию в еврокубках и будет отлично.



Самочувствие Жуниньо и Вернидуба? Жуниньо уже индивидуально тренируется на поле, но еще не в команде. Думаю, в эту паузу он должен к нам присоединиться полноценно. Такая же ситуация и у Виталия.



Планы на международную паузу? Спарринги точно проводить не будем — мы уже вдоволь наигрались. Будут регулярные тренировки после трех выходных дней", — приводит слова Скрипника пресс-служба Зари.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Заря — Десна.