Украина

Наставник "северян" поделился своими мыслями после игры с Зарей.

Главный тренер черниговской Десны Александр Рябоконь прокомментировал поражение своей команды в матче десятого тура УПЛ против луганской Зари (0:2).

"Сегодня нам не хватило всего понемногу. Самое главное – соперник очень серьезный. Была тяжелая борьба с обеих сторон, было много единоборств. Создали несколько моментов, но видимо этого не достаточно.

Финансовые проблемы клуба? Все потихоньку решается, но я тренер, а не бухгалтер, поэтому точного ответа дать не могу. Думаю, что к этой теме не будем возвращаться до конца этого года.

Подписание Юрченко? Он квалифицированный игрок, но тренируется с командой всего несколько дней, поэтому какие-то выводы делать рановато. Думаю, что в будущем он поможет нашей команде", — приводит слова Рябоконя пресс-служба Зари.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Заря — Десна.