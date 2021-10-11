Украина

Вингер поделился ожиданиями от следующего поединка "сине-желтых".

Нападающий сборной Украины Александр Зубков рассказал о подготовке ко встрече с Боснией и Герцеговине в отборочном матче ЧМ-2022.

"Прилетели в Украину ночью, выспались. Провели теорию, готовимся к матчу с хорошими эмоциями.

Каждый футболист, который приезжает в сборную, имеет амбиции играть за главную команду страны. Поэтому не удивляет, что на тренировках царит такая атмосфера. Все хотят играть.

В такие игры, как с Финляндией, трудно входить. Моей основной задачей было помочь в обороне в низком блоке и по возможности выбегать в контратаки.

Основное сейчас – восстановить всех игроков, чтобы подойти к следующему матчу в оптимальных кондициях. И конечно, надо быть внимательными во время теоретических занятий. Информацию, которую нам дают тренеры по сопернику, нужно как можно лучше освоить и проектировать на рисунок игры, который будет.

У меня есть несколько друзей в сборной Боснии и Герцеговины. Честно говоря, только сейчас я впервые увидел их в деле. Достаточно хорошая команда игроков высокого уровня, которые выступают в топ-чемпионатах. Поэтому будет интересно", – приводит слова нападающего официальный сайт УАФ.



Матч Украина – Босния и Герцеговина в отборе на ЧМ-2022 состоится во Львове во вторник, 12 октября, и начнется в 21:45. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.