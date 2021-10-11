Стала известна дата встречи чемпионата Украины.
Игроки Колоса, фото Колос
11 октября 2021, 18:29
Минай и Колос проведут перенесенный матч третьего тура элитного дивизиона чемпионата Украины 24 ноября.
Как сообщает Минай на своей странице в Facebook, время проведения поединка станет известно несколько позже.
Отметим, что матч не состоялся в изначально назначенный срок из-за участия Колоса в матче Лиги конференций.
Напомним, что Минай ранее получил нового главного тренера — команду возглавил Игорь Леонов.