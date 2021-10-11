Украина

Стала известна дата встречи чемпионата Украины.

Минай и Колос проведут перенесенный матч третьего тура элитного дивизиона чемпионата Украины 24 ноября.

Как сообщает Минай на своей странице в Facebook, время проведения поединка станет известно несколько позже.

Отметим, что матч не состоялся в изначально назначенный срок из-за участия Колоса в матче Лиги конференций.

Напомним, что Минай ранее получил нового главного тренера — команду возглавил Игорь Леонов.