ЧМ-2022. Отбор
Национальная команда может выбыть из турнира даже при шести набранных баллах в ближайших матчах.
Александр Петраков и команда, фото УАФ
12 октября 2021, 11:00
В оставшихся матчах отборочного цикла чемпионата мира сборная Украины проведет два матча против Боснии и Герцеговины.
Более реалистичным для украинской команды остается второе занятое место. Однако две победы в играх с боснийцами не гарантируют подопечным Александра Петракова попадание в плей-офф стадию отборочного турнира.
Сборная Украины продолжает претендовать на вторую строчку в группе, которая позволит и дальше бороться за путевку в Катар. Для того, чтобы занять первое место, нужно, чтобы сборная Франции не выиграла два оставшихся матча. Учитывая, что это будут игры против Казахстана и Финляндии, в это верится с трудом. Да и самим нужно будет показать максимальный результат.
Если сборная Финляндии выиграет свои три матча, то будет иметь столько же очков, сколько и сборная Украина в случае двух побед. Далее, согласно регламенту, будет смотреться разница забитых и пропущенных голов.
Очень жаль, что первым будет обращаться внимание именно на этот компонент, а не на личные встречи, учитывая, что в этом у нас преимущество над финнами.
Если разница будет одинаковой, будут смотреть на количество забитых мячей, и лишь в случае равенства здесь, следующим критерием будут личные встречи.
Что нужно сборной Украины для прохода в плей-офф отбора?
В первую очередь, нужно приложить максимум усилий, чтобы обыграть Боснию и Герцеговину на своем поле. Победа и во второй игре практически гарантирует нам проход дальше, ведь Финляндии играть против Франции и Боснии и Герцеговины, а потому рассчитывать на стопроцентный показатель им будет довольно трудно.
Если мы наберем четыре очка в матчах против Боснии и Герцеговины, то гарантировано обойдем их в турнирной таблице и будем смотреть уже только на результаты финнов.
Шансы у сборной Украины по-прежнему очень хорошие и, что самое главное, все практически в наших руках.