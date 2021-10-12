ЧМ-2022. Отбор

Национальная команда может выбыть из турнира даже при шести набранных баллах в ближайших матчах.

В оставшихся матчах отборочного цикла чемпионата мира сборная Украины проведет два матча против Боснии и Герцеговины.

Более реалистичным для украинской команды остается второе занятое место. Однако две победы в играх с боснийцами не гарантируют подопечным Александра Петракова попадание в плей-офф стадию отборочного турнира.

Сборная Украины продолжает претендовать на вторую строчку в группе, которая позволит и дальше бороться за путевку в Катар. Для того, чтобы занять первое место, нужно, чтобы сборная Франции не выиграла два оставшихся матча. Учитывая, что это будут игры против Казахстана и Финляндии, в это верится с трудом. Да и самим нужно будет показать максимальный результат.

Если сборная Финляндии выиграет свои три матча, то будет иметь столько же очков, сколько и сборная Украина в случае двух побед. Далее, согласно регламенту, будет смотреться разница забитых и пропущенных голов.

Очень жаль, что первым будет обращаться внимание именно на этот компонент, а не на личные встречи, учитывая, что в этом у нас преимущество над финнами.

Если разница будет одинаковой, будут смотреть на количество забитых мячей, и лишь в случае равенства здесь, следующим критерием будут личные встречи.

Что нужно сборной Украины для прохода в плей-офф отбора?

В первую очередь, нужно приложить максимум усилий, чтобы обыграть Боснию и Герцеговину на своем поле. Победа и во второй игре практически гарантирует нам проход дальше, ведь Финляндии играть против Франции и Боснии и Герцеговины, а потому рассчитывать на стопроцентный показатель им будет довольно трудно.

Если мы наберем четыре очка в матчах против Боснии и Герцеговины, то гарантировано обойдем их в турнирной таблице и будем смотреть уже только на результаты финнов.

Шансы у сборной Украины по-прежнему очень хорошие и, что самое главное, все практически в наших руках.