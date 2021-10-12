ЧМ-2022. Отбор

Именно в синих футболках украинцы прервали ничейную серию победой над финнами в прошлом туре.

Сегодня вечером, 12 октября, сборная Украины проведет важнейший домашний поединок отборочного цикла ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

Накануне стала известна заявка "сине-желтых", в которую, к сожалению, снова не попал хавбек Днепра-1 Александр Пихаленок.

Также УАФ опубликовала фотографии с традиционного судейского брифинга перед началом игры, на котором команды представили свои комплекты игровых форм, в которых футболисты затем выйдут на поле.

Сборная Украины, несмотря на статус хозяина матча, решила использовать футболки в синих тонах, в то время как оппоненты выбрали белый комплект. Украинский вратарь будет одет в зеленый свитер, в то время как голкипер соперников наденет экипировку в желтом исполнении.

Напомним, матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во Львове во вторник, 12 октября, и начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.