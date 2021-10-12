Украина

Александр Петраков определился с футболистами на матч отборочного цикла ЧМ-2022.

Тренерский штаб сборной Украины во главе с исполняющим обязанности главного тренера Александра Петракова определился с заявкой национальной команды на матч отборочного цикла ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

В заявку "сине-желтых" вновь не попал потенциальный дебютант и полузащитник Днепра-1 Александр Пихаленок, который ранее пропустил игру с Финляндией (2:1).

Заявка Украины на матч с Боснией и Герцеговиной

Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык.

Защитники: Соболь, Сирота, Кривцов, Корниенко, Забарный, Шабанов, Тымчик, Караваев, Матвиенко.

Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Шапаренко, Зубков, Харатин, Цыганков, Булеца.

Нападающие: Яремчук, Довбик, Сикан.

Напомним, матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во Львове во вторник, 12 октября, и начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.