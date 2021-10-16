Украина

Наставник "азовцев" поделился своими мыслями после игры с Металлистом 1925.

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич прокомментировал очередное поражение своей команды в матче одиннадцатого тура УПЛ против харьковского Металлиста 1925 (1:2).

"Какой может быть комментарий… Вместо того, чтобы выиграть с преимуществом в 2-3 мяча, мы проиграли. Это очередное подтверждение того, что опыт играет большую роль на таком уровне. Чтобы реализовывать моменты необходима, как говорят, набитая нога. У нас же молодые ребята. Шесть игроков играли за юношескую сборную Украины – они сыграли три матча на хорошем уровне, преодолели тысячи километров. Поздравляю их и всю сборную с выходом в следующий раунд. И тому же Марку Мампасси не хватило где-то свежести, поэтому пришлось делать в перерыве замену. Будем работать дальше, и воспитывать молодежь для украинского футбола.

Вынужденная замена Топалова? Дима попросил замену. Была интенсивная игра. Он сделал очень много врываний, скоростной работы. Отдал голевую передачу, еще мог совершить результативные действия. Он работал на максимальной скорости. Лучше попросить замену и уступить место свежим игрокам, чем оставаться на поле и отбывать номер.

Вместо Топалова вышли молодые ребята, которым необходимо понять, что они играют в Премьер-лиге. Как на поле, так и за его пределами. Эти ребята еще находятся в процессе футбольного взросления. И сейчас мы, и болельщики и клуб, являемся свидетелями этого процесса. Если они поймут что нужно тяжело работать, значит будут играть в большом футболе. Если нет – то уже ничего не сделаешь", — приводит слова Маркевича пресс-служба клуба.

На Football.ua доступен видеообзор матча Мариуполь — Металлист 1925.