Украина

Лидер команды из Петрово поделился своими ожиданиями перед игрой с Металлистом 1925.

Полузащитник Ингульца Младен Бартулович прокомментировал предстоящий поединок двенадцатого тура УПЛ против харьковского Металлиста 1925.

"У нас довольно долгий период не было игр. Я считаю, что мы очень хорошо работали эти три недели. Было достаточно времени, чтобы подготовиться.

Мы готовились к игре с Рухом, но планы поменялись, и мы стали готовиться дальше к Металлисту-1925. Думаю, что любая работа не проходит даром, и завтра мы должны это показать", — приводит слова Бартуловича ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Металлист 1925 — Ингулец состоится сегодня, 22 октября, в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.