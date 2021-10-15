Украина

Команда из Петрово недовольна переносом матча УПЛ против Руха.

Пресс-служба Ингульца на своей странице в Facebook заявила, что заявленные вратари Руха не фигурируют в системе Центра общественного здоровья Минздрава как лица, заболевшие коронавирусом.

"Уважаемые болельщики, Ингулец сообщает, что матч 11 тура УПЛ Ингулец – Рух по решению дирекции УПЛ, по просьбе руководства Руха был перенесен на неопределенный срок в связи со сложной ситуацией по заболеванию COVID-19 в команде соперника.

По информации, предоставленной Рухом на 13.10.2021, по результатам проведения тестирования методом полимеразной цепной реакции у шести футболистов главной команды Руха выявлены положительные результаты заболевания COVID-19.

Также выявлено подозрение заражения у четырех членов главной команды, в том числе, у всех вратарей, которые есть в заявке клуба.

Для предотвращения манипуляций и соблюдений правил Fair Play сообщаем, что согласно инсайдерской информации, по состоянию на 13.10.20021 заявленные на сезон вратари Руха отсутствуют в информационной системе Центра общественного здоровья Минздрава как лица, болеющие COVID-19.

В связи с этим, Ингулец обратился в дирекцию УПЛ с просьбой провести детальное расследование данного факта. Мы ждем быструю реакцию УПЛ и публичное разбирательство этой ситуации", — написано в заявлении Ингульца.

Отметим, что в заявке Руха на официальном сайте УПЛ присутствуют такие вратари, как Юрий Панькив, Александр Бандура, Юрий-Владимир Герета, Иван Дубовой и Дмитрий Ледвий.

Ранее стали известны новые подробности вспышки коронавируса в Рухе.