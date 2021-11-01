Украина

В списке команды Ясена Петрова находится 25 футболистов.

Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров объявил состав своей команды на товарищеским матч против Украины, который состоится 11 ноября. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

В расположении национальной команды были вызваны 25 футболистов, которые смогут сыграть не только против Украины, но и в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Швейцарии (15 ноября).

Состав сборной Болгарии

Вратари: Николай Михайлов (Левски), Иван Караджов (Арда), Светослав Вуцов (Славия София).

Защитники: Васил Божиков (Слован, Словакия), Петко Христов (Специя, Италия), Димитр Велковский (Серкль Брюгге, Бельгия), Эдисон Йорданов (Вестерло, Бельгия), Андреа Христов (Славия София), Иван Турицов (ЦСКА София), Алекс Петков (Арда).

Полузащитники: Георгий Костадинов (Арсенал Тула, Россия), Кристиян Малинов (Левен, Бельгия), Илиян Илиев (Аполлон, Кипр), Момчил Цветанов (Кангвон, Южная Корея), Тодор Неделев (Ботев), Ивайло Чочев (ЦСКА 1948), Доминик Янков (Лудогорец), Борислав Цонев, Радослав Цонев (оба — Левски), Радослав Кирилов (Славия София).

Нападающие: Атанас Илиев (Асколи, Италия), Станислав Иванов (Чикаго Файр, США), Кирил Десподов (Лудогорец), Димитр Илиев, Георгий Минчев (оба — Локомотив Пловдив).

Напомним, товарищеский матч между сборными Украины и Болгарии состоится 11 ноября на стадионе Черноморец в Одессе. Начало встречи в 19:30 по киевскому времени.