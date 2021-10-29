ЧМ-2022. Отбор
Стал известен список футболистов, которые вызваны в сборную Боснии и Герцеговины.
Никола Василь, Санкт-Паули
29 октября 2021, 16:46
В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Боснии и Герцеговины сыграет два матча — против Финляндии и Украины.
Главный тренер команды Ивайло Петев вызвал 27 футболистов на поединки.
Вратари: Ибрахим Шехич (Коньяспор), Никола Василь (Санкт-Паули), Кенан Пирич (Атромитос).
Защитники: Бранимир Ципетич (Локомотива), Матео Сушич (ЧФР Клуж), Юсуф Газибегович (Штурм), Сеад Колашинац (Арсенал), Элдар Чивич, Аднан Ковачевич (оба – Ференцварош), Анел Ахмедходжич (Мальме), Деннис Хаджикадунич (Ростов), Синиша Саничанин (Партизан), Александар Йовичич (Горица), Айдин Нукич (Тузла).
Полузащитники: Амир Хаджиахметович (Коньяспор), Раде Крунич (Милан), Миралем Пьянич (Бешикташ), Амер Гояк (Динамо С), Гойко Цимирот (Стандард), Мирослав Стеванович (Серветт), Ади Налич (Мальме), Эльмедин Жиликич (Олимпия), Элвис Шарич (Горица).
Нападающие: Эдин Джеко (Интер), Лука Менало (Динамо З), Эрмедин Демирович (Фрайбург), Смаил Превляк (Эйпен).
Матч против Финляндии боснийцы сыграют 13 ноября, а Украине будут противостоять 16 ноября.