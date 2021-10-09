ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка отбора на ЧМ-2022.

В поединке квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года сборная Болгарии отправилась в гости к Литве, где потерпела поражение со счетом 1:3.

Главный герой встречи — Федор Черных, дубль которого в концовке встречи принес в актив литовской сборной первые набранных очки в этом отборе.

Обзор матча:



Литва - Болгария 3:1

Голы: Ласицкас, 18, Черных, 82, 84 - Десподов, 64

Литва: Шеткус, Климавичюс, Вайткунас, Шаткус, Мегелайтис (Вербицкас, 67), Баравикас, Сливка, Ласицкас, Черных (Дапкус, 90), Лаукжямис (Казлаускас, 74), Новиковас.

Болгария: Луков, Антов, Божиков, Христов, Малинов (Илиев, 60), Йомов (Делев, 72), Неделев (Янков, 87), Десподов, Витанов (Чочев, 60), Христов, Илиев (Крастев, 72).