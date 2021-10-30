ЧМ-2022. Отбор

Ивайло Петев поделился своими мыслями накануне заключительных матчей отборочного цикла ЧМ-2022.

Главный тренер Боснии и Герцеговины Ивайло Петев прокомментировал предстоящие матчи отборочного цикла ЧМ-2022 против Финляндии и Украины.

"Возможно, мы будем играть так же, как и в предыдущих матчах, но, разумеется, будем искать новые ходы. Мы должны подготовиться на все сто процентов к предстоящим поединкам и выглядеть еще лучше, чем раньше. Легких соперников не бывает и важно как мы будем играть. Я настроен оптимистично, мы хотим хорошо играть и побеждать.

Пукки не единственный, кто опасен в составе финской команды, но мы должны всегда помнить о его сильных качествах. Я верю, что мы не дадим ему слишком много возможностей. Сейчас мы сосредоточились на Финляндии, а потом поговорим об Украине. Я уверен, что мы хорошо поработаем, и надеюсь, что эти игроки, которые есть в списке, будут здоровы и полностью готовы к матчам", — приводит слова Петева пресс-служба УАФ.

Напомним, матч Босния и Герцеговина — Украина состоится 16 ноября в Зенице. До этого боснийцы сыграют против финнов — игра пройдет 13 ноября.

Ранее Босния и Герцеговина объявила состав на матчи против Финляндии и Украины.