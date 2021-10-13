ЧМ-2022. Отбор

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В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Болгарии на своем поле держала минимальную победу над приехавшей в гости Северной Ирландией (2:1).

Счет в матче был открыт на 35 минуте усилиями Вашинтона в составе гостей, но во втором тайме хозяева отыгрались и вышли вперед, благодаря оформленному дублю в исполнении Неделева.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Болгария - Северная Ирландия 2:1

Голы: Неделев, 53, 63 — Вашинтон, 35

Болгария: Караджов, Турицов, Христов, Христов, Велковски, Чочев, Неделев (Янков, 73), Цонев (Илиев, 46), Цонев (Малинов, 73), Десподов (Божиков, 90), Илиев (Крастев, 80).

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Кэткарт, Бэллард (Макгинн, 82), Флэнаган, Макнейр, Брэдли (Джонс, 68), Фергюсон, Дэвис, Томпсон, Вашингтон (Чарльз, 82), Мадженнис (Даллас, 67).

Предупреждения: Бэллард, Даллас, Малинов.